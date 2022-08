Julian Assange est poursuivi aux États-Unis pour avoir publié en 2010 sur le site de WikiLeaks plus de 700 000 documents confidentiels portant sur les activités de l’armée américaine, notamment en Irak et en Afghanistan.

(Genève) La Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet a déclaré samedi qu’une éventuelle extradition du fondateur de WikiLeaks Julian Assange aux États-Unis suscitait des inquiétudes pour la liberté de la presse et pourrait avoir des « effets paralysants » pour le journalisme d’investigation.

Agence France-Presse

Mme Bachelet a indiqué avoir rencontré jeudi l’épouse et les avocats de M. Assange.

M. Assange, qui est détenu depuis 2019 à la prison de haute sécurité de Belmarsh près de Londres, a fait appel de la décision du gouvernement britannique de l’extrader vers les États-Unis.

L’Australien âgé de 51 ans est poursuivi aux États-Unis pour avoir publié en 2010 sur le site de WikiLeaks plus de 700 000 documents confidentiels portant sur les activités de l’armée américaine, notamment en Irak et en Afghanistan.

Il risque des dizaines d’années de prison s’il est reconnu coupable d’espionnage en vertu d’une loi interdisant la divulgation d’informations confidentielles.

« Je suis au courant des problèmes de santé dont M. Assange a souffert pendant sa détention, et reste inquiète pour son bien-être physique et mental », a ajouté Mme Bachelet dans un communiqué.

PHOTO FABRICE COFFRINI, AGENCE FRANCE-PRESSE La Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet

« L’éventuelle extradition de M. Assange et les éventuelles poursuites à son encontre suscitent des préoccupations concernant la liberté de la presse et de possibles effets paralysants pour le journalisme d’investigation et les activités des lanceurs d’alerte », a estimé Mme Bachelet.

Elle a souligné « l’importance d’assurer le respect des droits de l'homme de M. Assange, notamment son droit à un procès équitable » et assuré que ses services suivraient attentivement son affaire.

Le mandat de Mme Bachelet au poste de Haut-Commissaire aux droits de l’homme s’achève mercredi.

Le Comité de défense d’Assange basé aux États-Unis a indiqué que la rencontre à Genève entre Mme Bachelet, l’épouse de M. Assange, Stella, et ses avocats, Baltasar Garzon et Aitor Martinez, avait duré plus d’une heure.

« Les avocats d’Assange ont mis l’accent sur les implications légales et relatives aux droits de l’homme tandis que Stella Assange a évoqué les conséquences d’années d’enfermement sur la santé de Julian et sa famille », selon le comité.

Le fondateur de WikiLeaks avait été arrêté par la police britannique en 2019, après s’être réfugié pendant sept ans à l’ambassade d’Équateur à Londres.