Nouvelle vague de chaleur en France, entièrement touchée par la sécheresse

(Paris) Frappée par une troisième vague de chaleur estivale qui remonte et s’intensifie dans le sud du pays, la France est désormais entièrement frappée par la sécheresse, après le passage de Paris et sa banlieue proche sous « vigilance », conséquence d’un mois de juillet le plus sec jamais enregistré.