Zelensky demande plus d’armes et de sanctions contre la Russie

(Helsinki) L’Ukraine ne peut pas attendre davantage de nouvelles armes occidentales et a besoin de sanctions « puissantes » contre la Russie dignes des « cocktails Molotov » popularisés par la résistance finlandaise en 1939-40, a plaidé vendredi son président Volodymyr Zelensky devant le Parlement finlandais.

Agence France-Presse

Le chef de l’État ukrainien a critiqué « ceux qui nous font attendre, attendre les choses dont nous avons profondément besoin, attendre pour les moyens de défendre nos vies », alors que Kyiv réclame plus d’armes puissantes et des sanctions économiques plus fortes de l’Occident.

« Nous avons besoin d’armes dont disposent certains de nos partenaires de l’Union européenne », a-t-il réaffirmé.

Le dirigeant a appelé l’Europe à prendre un « cocktail Molotov » de sanctions contre la Russie, en allusion au nom des bombes incendiaires popularisées par les Finlandais lors de leur guerre contre l’Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale.

Combien de temps l’Europe peut-elle ignorer un embargo contre le pétrole russe ? Combien de temps ? Volodymyr Zelensky, président ukrainien

Les représentants des Vingt-Sept ont décidé jeudi un embargo sur le charbon russe et la fermeture des ports européens aux navires russes, dans le cadre d’une cinquième série de sanctions contre Moscou. Mais Kyiv demande plus, notamment contre le pétrole et le gaz.

« Nous avons besoin de sanctions puissantes et efficaces contre la Russie, des sanctions permanentes, un “ cocktail de sanctions ” dont on souviendra comme les cocktails Molotov », a affirmé M. Zelensky.

Le nom des bouteilles enflammées avait été choisi par les combattants finlandais pour dénigrer le ministre soviétique des Affaires étrangères Viatcheslav Molotov, architecte du funeste pacte de non-agression entre l’Allemagne nazie et l’URSS.

Volodymyr Zelensky a multiplié les références à la guerre d’Hiver (1939-1940) lors de laquelle la Finlande avait opposé une résistance acharnée à l’invasion soviétique, qui vaut de nombreux parallèles avec l’actuelle guerre en Ukraine.

« La guerre de la Russie contre l’Ukraine est décisive non seulement pour l’avenir de notre pays mais aussi pour tous ceux qui ont une frontière commune avec la Russie, comme vous il y a 83 ans », a-t-il affirmé.

Son discours devant les députés finlandais a coïncidé avec des incidents troublants.

Vendredi matin, un avion gouvernemental russe, un IL-96-300, a violé durant trois minutes l’espace aérien finlandais au large de la côte Sud du pays.

Les sites internet des ministères de la Défense et des Affaires étrangères sont également devenus indisponibles peu avant son intervention.

La Finlande, qui a une frontière de plus de 1300 kilomètres avec la Russie, envisage de rejoindre l’OTAN après l’invasion de l’Ukraine et une décision est attendue prochainement.