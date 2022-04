La président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dimanche les dirigeants russes de « tortures » et de « meurtres » après la découverte à Boutcha, dans la région de Kyiv, de fosses communes et de centaines de corps de civils.

(Kyiv) La Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU pour statuer sur les « provocations haineuses » commises selon elle par l’Ukraine à Boutcha, où les troupes russes sont accusées d’atrocités contre des civils.

Agence France-Presse

« À la lumière des provocations haineuses des radicaux ukrainiens à Boutcha, la Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU lundi 4 avril », a tweeté l’ambassadeur adjoint de la Russie aux Nations unies Dimitri Polianski.

Moscou a démenti avoir tué des civils. Le ministère russe de la Défense a affirmé que les images de cadavres dans les rues de la ville étaient « une nouvelle production du régime de Kyiv pour les médias occidentaux ».

Une responsable du gouvernement américain a dénoncé la demande de la Russie au Conseil de sécurité.

« La Russie a recours au même scénario que pour la Crimée et Alep : forcée de défendre l’indéfendable [ici, les atrocités de Boutcha], la Russie demande une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU de façon à feindre l’indignation et à demander des comptes », a tweeté la responsable de l’Agence américaine pour le développement international (USAid), Samantha Power, ancienne ambassadrice de son pays aux Nations unies.

« Personne n’y croit », a-t-elle ajouté.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé dimanche que les dirigeants russes devaient être tenus pour responsables de « meurtres » et de « tortures » à Boutcha, une ville au nord-ouest de Kyiv récemment reprise par les Ukrainiens où de nombreux civils ont été tués.

« Je veux que tous les dirigeants de la Fédération de Russie voient comment leurs ordres sont exécutés. Ce genre d’ordres […]. Et ils ont une responsabilité commune. Pour ces meurtres, pour ces tortures, pour les bras arrachés par des explosifs […] Pour les balles tirées dans la nuque », a déclaré M. Zelensky, passant de l’ukrainien au russe, dans un message vidéo.

Il a précisé qu’un « mécanisme spécial » allait être créé pour « enquêter sur tous les crimes des occupants dans notre pays et les poursuivre », ajoutant qu’il fonctionnerait sur la base du « travail commun d’experts nationaux et internationaux ».

« Ce mécanisme aidera l’Ukraine et le monde à traduire en justice ceux qui ont déclenché ou participé de quelque manière que ce soit à cette terrible guerre contre le peuple ukrainien et aux crimes contre notre peuple », a expliqué le chef de l’État.

« Crimes de guerre »

« Il est temps de tout faire pour que les crimes de guerre de l’armée russe soient la dernière manifestation de ce mal sur terre », a-t-il martelé.

« Des centaines de personnes ont été tuées. Des civils torturés et abattus. […] Même les corps des morts étaient minés ! », a lâché M. Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

« Je veux que chaque mère de chaque soldat russe voie les corps des personnes tuées à Boutcha, à Irpin, à Gostomel », des villes de la région de Kyiv reconquises par les troupes ukrainiennes après le retrait des forces russes.

« Qu’ont-elles fait ? Pourquoi ont-elles été tuées […] Pourquoi des civils ordinaires ont-ils été torturés à mort dans une ville paisible ? Pourquoi ont-ils étranglé des femmes après leur avoir arraché des boucles d’oreille ? Comment des femmes pouvaient-elles être violées et tuées devant des enfants ? Malmener leurs corps même après la mort ? Pourquoi les chars ont-ils écrasé les corps des gens ? Qu’est-ce que Boutcha a fait à votre Russie ? Comment tout cela est-il devenu possible ? », s’est emporté le président.

Il s’est ensuite directement adressé aux « mères russes » qui ont, selon lui, élevé des « pillards », des « bourreaux » « privés de tout ce qui est humain » qui « tuent délibérément et avec plaisir ».

L’OTAN critiquée

M. Zelensky a par ailleurs critiqué le « refus caché », en 2008, de l’OTAN d’accueillir l’Ukraine en son sein à cause de la « peur absurde de certains responsables politiques à l’égard » de Moscou qui « pensaient qu’en rejetant l’Ukraine, ils pouvaient apaiser la Russie ».

« Au cours des 14 années qui ont suivi cette erreur de calcul, l’Ukraine a connu une révolution et huit années de guerre dans le Donbass [est, où des séparatistes prorusses ont créé deux républiques, NDLR] et maintenant […] la pire guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale ».

« J’invite Mme [Angela] Merkel [l’ex-chancelière allemande] et M. [Nicolas] Sarkozy [l’ancien président français] à visiter Boutcha et à voir à quoi la politique de concessions envers la Russie a abouti », a poursuivi M. Zelensky.

Mais « nous ne blâmons pas l’Occident. Nous ne blâmons personne d’autre que les militaires russes […] et ceux qui leur ont donné des ordres », a-t-il aussitôt ajouté.

Une ville dévastée

Boutcha, une ville d’environ 37 000 habitants (avant la guerre) à 30 km de la capitale, ainsi que celle voisine d’Irpin, ont été le théâtre de combats parmi les plus féroces depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, le 24 février.



Boutcha a été occupée par l’armée russe dès le 27 février, restant inaccessible pendant plus d’un mois. Les bombardements y ont cessé jeudi et les forces ukrainiennes n’ont pu complètement y pénétrer qu’il y a quelques jours.

Des journalistes de l’AFP se sont rendus samedi dans cette localité et ont pu voir des trous béants provoqués par des obus dans des immeubles d’habitation, de nombreuses carcasses de voitures et des rues jonchées de débris ou de lignes électriques abattues.

Ceux de ses habitants restés sur place, pris au piège par les tirs incessants, étaient privés d’eau et d’électricité par des températures très basses.

Des témoins rencontrés par l’AFP ont affirmé avoir vu des combattants tchétchènes parmi les militaires russes.

Une vingtaine de corps éparpillés

L’AFP a vu samedi les cadavres d’au moins 22 personnes portant des vêtements civils dans des rues à Boutcha. L’un était couché près d’un vélo, d’autres avaient à côté d’eux des sacs à provisions.

PHOTO SERGEI SUPINSKY, AGENCE FRANCE-PRESSE Un chien est allongé près de la dépouille d’un homme gisant sur le bord d’une rue de Boutcha.

Un cadavre avait les mains liées dans le dos et la plupart des corps étaient éparpillés sur plusieurs centaines de mètres dans une même rue. Un autre se trouvait près de la gare, sous une couverture.

On ne pouvait pas dans l’immédiat déterminer la cause de la mort de ces personnes, mais au moins deux d’entre elles présentaient de larges blessures à la tête.

La peau des visages avait un aspect cireux, laissant penser que les cadavres étaient là depuis au moins plusieurs jours.

Selon le maire de Boutcha, Anatoli Fedorouk, ces personnes ont été tuées par les soldats russes d’« une balle dans la nuque ».

Fosses communes

Les cadavres de 57 personnes ont été retrouvés dans une fosse commune, a déclaré dimanche le chef des secours locaux, Serhiï Kaplytchny, en montrant à une équipe de l’AFP ce site.

PHOTO SERGEI SUPINSKY, AGENCE FRANCE-PRESSE Des corps empilés dans une fosse commune, à Boutcha.

Une dizaine de cadavres étaient visibles, certains seulement partiellement inhumés, derrière une église du centre de la ville. Plusieurs d’entre eux étaient dans des sacs mortuaires noirs et ceux que l’on pouvait voir portaient des vêtements civils.

Samedi, M. Fedorouk avait affirmé que « 280 personnes » avaient été enterrées « dans des fosses communes » car elles ne pouvaient être inhumées dans les cimetières de Boutcha, tous à portée des tirs russes pendant les combats.

« Nous avons trouvé des fosses communes. Nous avons trouvé des gens avec les mains et les jambes ligotées […] avec des impacts de balles à l’arrière de la tête », a de son côté déclaré à la BBC le porte-parole du président ukrainien, Serguiï Nikiforovil, affirmant qu’il s’agissait « clairement de civils ».