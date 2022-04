PHOTO ASSOCIATED PRESS

Moscou a dénoncé vendredi une frappe ukrainienne sur le sol russe, tandis que Kyiv refuse de confirmer l’attaque, suggérant plutôt un « sabotage ». La Russie a prévenu qu’un tel évènement pèserait sur les négociations visant à mettre fin au conflit.

Florence Morin-Martel La Presse

L’Ukraine a procédé à une attaque sur le sol russe par hélicoptère, selon Moscou

La Russie a accusé l’armée ukrainienne d’avoir frappé un dépôt de carburant dans la ville de Belgorod, à une quarantaine de kilomètres de la frontière de l’Ukraine. Kyiv a refusé de confirmer ces allégations, sans les démentir, suggérant qu’il s’agissait d’un « sabotage ». En raison de cet évènement, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a brandi la menace d’un durcissement des négociations entre les deux pays. « Ce n’est pas quelque chose qui peut être perçu comme créant des conditions confortables pour la poursuite des pourparlers », a-t-il déclaré.

Moscou et Kyiv ont repris les pourparlers

Vendredi, les négociations entre les délégations russe et ukrainienne visant à mettre fin au conflit ont repris par visioconférence, selon le négociateur du Kremlin Vladimir Medinski. Les positions de Moscou n’ont pas changé au sujet de la Crimée, annexée par la Russie en 2014, et du Donbass, région en partie contrôlée par les séparatistes prorusses, a-t-il affirmé. De son côté, l’Ukraine attend toujours une « véritable réponse » à sa proposition faite en début de semaine en Turquie. Kyiv proposait la neutralité de son pays et le renoncement à l’OTAN, à condition que d’autres pays garantissent sa sécurité face à la Russie.

Couloirs humanitaires dans les régions de Donetsk, de Louhansk et de Zaporijjia

Les couloirs humanitaires dans les régions de Donetsk, de Louhansk et de Zaporijjia ont permis de « sauver 6266 personnes, dont 3071 de Marioupol », a annoncé le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, dans une vidéo. Plus d’une trentaine d’autobus transportant des personnes déplacées de la ville portuaire assiégée de Marioupol, dans le sud de l’Ukraine, sont arrivés vendredi soir à Zaporijjia. On ignore toutefois si M. Zelensky faisait référence à ces mêmes civils dans la vidéo. Ces habitants ont été pris en charge par le convoi dans la ville de Berdiansk, occupée par les forces russes, où ils se sont d’abord rendus.

PHOTO EMRE CAYLAK, AGENCE FRANCE-PRESSE Personnes déplacées à Zaporijjia

Des Russes probablement irradiés à Tchernobyl

Des soldats russes se sont probablement exposés aux radiations, notamment en creusant des tranchées à Tchernobyl, ont affirmé les autorités de l’Ukraine. Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a dit ne pas pouvoir confirmer ces informations. En raison du mouvement des véhicules lors du retrait des troupes russes, des hausses localisées de radiations ont pu avoir lieu, a dit M. Grossi. La centrale nucléaire ukrainienne n’aurait toutefois pas subi de dommages durant son occupation par l’armée russe.

Retrait partiel des forces russes et mines laissées derrière

Dans le nord de la région de Kyiv, vers la frontière de la Biélorussie, les forces russes ont poursuivi leur retrait partiel, selon les autorités ukrainiennes. Dans cette région, au sud de Tchernihiv, les villages de Sloboda et de Lukashivka ont été repris par les troupes de l’Ukraine. Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces russes laissaient derrière elles « un désastre complet ». Il a exhorté la population à se méfier des bombardements russes et des mines terrestres.

PHOTO RODRIGO ABD, ASSOCIATED PRESS Véhicules blindés russes détruits, dans la périphérie de Kyiv

L’ONU réclame un cessez-le-feu en Ukraine

Le secrétaire général adjoint de l’ONU pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths, doit se rendre dimanche en Russie afin d’essayer d’obtenir un « cessez-le-feu humanitaire ». Il mettra ensuite le cap sur Kyiv, a annoncé le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

300 millions de dollars de plus d’aide militaire à l’Ukraine

Le Pentagone fournira jusqu’à 300 millions de dollars de plus d’aide militaire à l’Ukraine, a annoncé le porte-parole du département américain de la Défense, John Kirby. Cela comprendra notamment des systèmes de missiles guidés par laser, des drones « kamikazes » Switchblade ainsi que des drones légers de type Puma.

Un ballet en soutien aux forces russes au théâtre Bolchoï

À Moscou, le théâtre Bolchoï a annoncé la tenue d’un ballet « héroïque » ce samedi, en soutien à l’opération militaire russe en Ukraine. Les revenus du spectacle seront remis aux familles de soldats russes tués depuis le début de la guerre. Le ballet Spartacus d’Aram Khatchatourian, mis en scène par Iouri Grigorovitch, lancera une vaste campagne caritative du ministère russe de la Culture. Cette opération de levée de fonds est destinée à soutenir l’armée.

Avec l’Agence France-Presse