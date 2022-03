Je pense que la crise va durer. Les pauvres Ukrainiens, ils vont souffrir. Les Russes ont subi beaucoup de pertes, mais on n’est pas non plus au point où on peut envisager une victoire du côté ukrainien. Et plus les forces russes seront proches des États de l’OTAN, plus les tensions vont être élevées […] Est-ce que Poutine va vouloir d’une escalade ailleurs qu’en Ukraine ? C’est une possibilité, même si ce n’est pas extrêmement réaliste. On peut imaginer que la Russie, se sentant tassée dans le coin, décide de monter l’échelle de la crise.