Symbole du Kremlin et de l’invasion de l’Ukraine, le drapeau russe a été repensé par des militants progressistes russes afin de symboliser un avenir sans autoritarisme. Explications.

Voulant se dissocier des actions du régime autoritaire de Vladimir Poutine et de sa décision d’envahir l’Ukraine, une communauté de Russes progressistes a créé un nouveau drapeau blanc-bleu-blanc. Cela permet à la fois aux Russes d’affirmer leur fierté et d’aspirer à créer un pays qui tourne le dos aux violences actuelles. Devenu viral sur les réseaux sociaux, le drapeau a vite été adopté par des Russes qui manifestent à l’extérieur de la Russie et a été aperçu dans de récentes manifestations à Toronto, à Chypre, en Allemagne, en Géorgie et ailleurs.

Le drapeau russe actuel est discrédité, car il est utilisé par les autorités, qui ont créé un véritable État policier. J’ai eu l’idée d’un drapeau démilitarisé et “désoviétisé”, sans la bande rouge. Selon la rhétorique officielle, le rouge dans le drapeau russe signifie la force militaire, les victoires du passé, et le sang versé pour le pays. Mais selon mon point de vue, l’État moderne ne doit ni verser de sang ni développer le culte du militarisme. Alexander, citoyen russe de Moscou à l’origine du drapeau antiguerre, en entretien avec La Presse

Le drapeau décrypté

La ligne bleue : Le bleu est un peu plus clair que celui du drapeau russe officiel et fait référence au drapeau moderne de Novgorod, l’une des plus anciennes villes de Russie. La république médiévale du Novgorod est associée à l’origine de la démocratie en Russie.

Les lignes blanches : Les deux bandes blanches visent deux objectifs : retirer la couleur rouge du drapeau, et aussi proposer le symbole d’une future Russie parlementaire. Le symbole a pour but de « donner de l’espoir et de réunir tous ceux qui veulent changer la situation, qui sont non seulement contre la guerre, mais aussi pour l’avenir européen de la Russie démocratique, sans militarisme et sans pouvoir autoritaire », selon son créateur.

Ce nouveau drapeau symbolise aussi la renonciation à toutes les revendications territoriales. Pour devenir un État libre et moderne, il faut développer les territoires qu’on a déjà, et, plus important, la société et le capital humain. Il faut oublier les idées dangereuses et inutiles d’une politique extérieure agressive. Alexander, citoyen russe de Moscou à l’origine du drapeau antiguerre

Ça me rappelle l’opposition juive au sionisme… Ce sont des gens qui apprécient la culture russe, mais qui ne sont pas d’accord avec cette décision du gouvernement russe d’envahir l’Ukraine. C’est un déchirement pour beaucoup, c’est vrai, et ça peut aider ceux qui l’ont créé à se sentir bien. Cela dit, je ne vois pas vraiment d’impact de cette initiative, ni à l’extérieur de la Russie ni à l’intérieur. Yakov M. Rabkin, professeur émérite au département d’histoire de l’Université de Montréal

« Purifier » la société russe des « traîtres »

La vie des opposants du Kremlin en Russie pourrait devenir de plus en plus difficile dans les prochaines semaines. Vladimir Poutine a pris la parole mercredi soir pour prononcer un discours rempli de menaces de violence envers ses détracteurs. Il a accusé « une cinquième colonne de nationaux-traîtres » de travailler pour atteindre les objectifs antirusses de l’Occident. « Le peuple russe pourra toujours reconnaître la racaille et les traîtres, les recracher comme on recracherait une mouche entrée dans la bouche, a dit Poutine, selon l’Agence France-Presse. Je suis sûr qu’une telle autopurification réelle et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays. » Jeudi, le Kremlin a ajouté que ceux qui enfreignent la loi « seront punis en conformité avec la loi ».

71 %

C’est la proportion des Russes qui se disent fiers de l’invasion russe en Ukraine, selon un sondage mené par des sociologues indépendants et rapporté par Radio Free Europe, jeudi.

