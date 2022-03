Guerre en Ukraine

Le pape François et le patriarche russe Kirill ont discuté du conflit

(Moscou) Les chefs des Églises catholique et orthodoxe russe, le pape François et le patriarche Kirill, se sont entretenus mercredi du conflit en Ukraine et ont souhaité « une paix équitable », selon un communiqué du patriarcat de Moscou.