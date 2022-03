Guerre en Ukraine

À l’est de Kyiv, les chars russes avancent rapidement

(Velyka Dymerka) Sur une station-service désertée de l’autoroute du nord, un officier ukrainien prévient : « N’allez pas plus loin, les Russes sont derrière ». En cinq jours, ils ont avancé de plus de 80 km sur le front nord-est, et s’approchent de Kyiv.