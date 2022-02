(Paris) Emmanuel Macron, qui a exhorté Moscou à mettre « immédiatement fin à ses opérations militaires » en Ukraine, « souhaite un sommet de l’OTAN au plus vite, en concertation avec nos partenaires et alliés », a indiqué l’Élysée, suite à l’attaque russe en Ukraine jeudi matin.

Agence France-Presse

De sources diplomatiques, un sommet de l’OTAN doit avoir lieu vendredi en visioconférence.

Le président français, a réuni jeudi matin un Conseil de défense qui a étudié des mesures d’aides l’Ukraine, avec « un message de soutien très ferme » à ce pays, a ajouté l’Élysée, en préparant les rendez-vous internationaux prévus dans la journée - le G7 en visioconférence à 15 heures, le conseil européen à 20 heures.

La France s’efforce aussi de recueillir des informations sur le terrain grâce à sa vingtaine d’observateurs français dans le cadre de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), « car il y a énormément de désinformation ».

Paris s’emploie par ailleurs à aider ses ressortissants sur place, dont plus de 500 sont déjà revenus selon le Quai d’Orsay, mais avec environ 600 encore sur place.

Le Conseil de défense, convoqué en urgence dans le PC Jupiter, le bunker réservé aux situations de crise situé sous l’Élysée, a réuni pendant une heure et demie les principaux membres du gouvernement - le premier ministre Jean Castex et les ministres Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères), Bruno le Maire (Économie), Florence Parly (Armées) et Gérald Darmanin (Intérieur), ainsi que des conseillers diplomatiques et de sécurité.

Jeudi matin, peu après l’annonce de l’attaque russe, Emmanuel Macron a souligné que « la France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine » et exhorté Moscou à « mettre immédiatement fin à ses opérations militaires ».

« La France est solidaire de l’Ukraine. Elle se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre », avait-il ajouté.

À 8 heures, il a appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour l’assurer du « soutien et la solidarité de la France ».

Ce dernier lui a « demandé des interventions multiples pour soutenir l’Ukraine » et de « faire unité en Européens », a précisé la présidence. Emmanuel Macron a aussi appelé le président du Conseil européen Charles Michel.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé à l’aube une « opération militaire » en Ukraine, Kiev affirmant qu’une « invasion de grande ampleur » était en cours.

Face à cette situation, « la concertation entre partenaires et alliés va être intense toute la journée », a souligné l’Élysée.

Cette aggravation de la crise intervient après des semaines de mobilisation d’Emmanuel Macron pour tenter une solution diplomatique, notamment avec une visite à Moscou, où il a rencontré pendant plus de cinq heures Vladimir Poutine, et à Kiev.

Alors que la France préside le conseil de l’UE au premier semestre, le chef de l’État a également multiplié les échanges avec les autres dirigeants européens, comme l’Allemand Olaf Scholz, et l’Américain Joe Biden.

Son entourage a mis en avant la crise diplomatique pour justifier le report de son entrée dans la campagne pour la présidentielle des 10 et 24 avril, qui est attendue la semaine prochaine.