La France chassée du Mali

Le premier ministre étrille la junte malienne et dénonce les mercenaires russes

(Paris) La France ne tolérera « aucun ultimatum » et ne sera « sensible à aucune pression » dans la gestion du retrait de ses troupes du Mali, qui se fera « en bon ordre et en sécurité », a assuré mardi à Paris le premier ministre français, Jean Castex.