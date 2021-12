Europe

Afflux de migrants

L’UE permet de déroger au droit d’asile, mais pas assez pour la Pologne

(Bruxelles) Bruxelles a proposé mercredi de permettre à la Pologne, la Lituanie et la Lettonie de prolonger le délai d’examen des demandes d’asile des migrants arrivant via la Biélorussie, suscitant à la fois le rejet de Varsovie et les critiques d’ONG.