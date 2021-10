(Paris) À la veille de la date anniversaire de l’assassinat de Samuel Paty, tous les établissements scolaires de France rendent hommage vendredi au professeur d’histoire, devenu martyr de la liberté d’expression face à l’obscurantisme après avoir été décapité par un jeune islamiste tchétchène pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet.

Minute de silence, débats en classe, projection de documentaires autour de la laïcité… Charge aux équipes pédagogiques de décider du contenu de cet hommage.

« Les établissements ont la liberté de s’organiser. Cela pourra prendre la forme d’échange, de discussion. C’est l’occasion de parler de la place du professeur, du savoir », a expliqué jeudi le ministre français de l’Éducation Jean-Michel Blanquer.

Samuel Paty, 47 ans, a été poignardé puis décapité le 16 octobre 2020 dans une rue voisine de son collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, ville tranquille en région parisienne, alors qu’il rentrait chez lui. Son assassin, un réfugié tchétchène radicalisé de 18 ans, tué peu après par la police, lui reprochait d’avoir montré des caricatures de Mahomet en classe, et avait donné de l’argent à de jeunes collégiens pour qu’ils lui montrent qui était M. Paty.

À Villeneuve-d’Ascq (nord), des élèves de Première générale du lycée Raymond-Queneau âgés de 15 ans ont échangé pendant une heure vendredi matin autour de la liberté d’expression, lors d’un cours d’éducation morale et civique.

« Qu’est-ce pour vous la liberté d’expression ? Est-ce que vous vous sentez libres de vous exprimer dans la vie de tous les jours sans blesser les autres ? A-t-on le droit de blasphémer ? », demande Anne-Sophie Branque, professeure d’histoire-géographie.

« Samuel Paty avait fait un cours en parlant du prophète », avance Chaymae, une élève de la classe. « Non, il a fait un cours sur la liberté d’expression en utilisant des caricatures de Charlie Hebdo en tant qu’exemple », reprend la professeure. « Attention à ce que vous avez comme information. Il ne faut surtout pas faire d’amalgame. On a dans nos cours la liberté pédagogique. Samuel Paty a fait son cours sans offenser l’autre. »

« Certains ne peuvent pas avoir ces débats à la maison et du coup c’est pas leur opinion, c’est celle de leurs parents qui parle. C’est important d’échanger pour se forger une opinion », salue Corentin, élève de 4e dans le collège des Battières à Lyon (sud-ouest), où Samuel Paty fit ses débuts comme enseignant-stagiaire au début des années 90.

« La liberté d’expression c’est un droit capital de l’homme, on n’a pas à se faire tuer pour s’être exprimé », rebondit Elias au premier rang de la classe. « Un prof c’est indispensable, ce prof était indispensable. Et pourtant il n’est plus prof, il n’est même plus du tout. »

« Émotion qui remonte »

Il est « extrêmement difficile » d’expliquer aux enfants ce qui s’est passé le 16 octobre 2020 mais « c’est important de dire la vérité aux enfants », a déclaré la ministre française de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal, sur la radio Franceinfo.

En revanche, Jean-Michel Blanquer a prévenu : si ces hommages venaient à être « perturbés », les élèves concernés seront « sanctionnés », a-t-il insisté.

Mercredi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait appelé les préfets à une « vigilance totale » lors de cet hommage, particulièrement « dans et aux abords des établissements scolaires ».

La grande mosquée de Paris a indiqué que son recteur et ses imams se recueilleraient vendredi matin devant le collège où enseignait Samuel Paty.

Du côté des enseignants, Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire (collèges et lycées), explique qu’on « sent beaucoup d’émotion qui remonte chez les profs à la veille de cet hommage, face aux souvenirs et au choc que cela a représenté ».

Samedi, « dans l’entrée même du ministère, une plaque qui pour toujours rendra hommage à Samuel Paty sera inaugurée » en présence des parents et de la famille de Samuel Paty, a souligné Jean-Michel Blanquer.

La famille sera ensuite reçue dans l’après-midi à l’Élysée par le président Emmanuel Macron, qui avait qualifié Samuel Paty de « héros tranquille » de la République française, et un square Samuel-Paty sera inauguré face à la Sorbonne à Paris. À Conflans, un monument en forme de livre doit être dévoilé.

L’attentat avait bouleversé un pays déjà fragilisé depuis le début de la décennie par une vague d’attaques djihadistes, et relancé les débats passionnels autour de la liberté d’expression, la religion, la laïcité, le droit de blasphémer.

Samuel Paty « cherchait le moyen de faire réfléchir », a raconté une de ses sœurs, Gaëlle, au journal La Croix. Montrer les caricatures du prophète Mahomet, celles-là même qui avaient été à l’origine du sanglant attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo en 2015, devait être pour l’enseignant « le point de départ d’un débat ».