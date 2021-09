Europe

Angela Merkel, reine de la stabilité

Forte de 16 ans de règne – et toujours très populaire en Allemagne –, la chancelière Angela Merkel a marqué l’histoire par sa longévité, sa gestion de nombreuses crises et sa façon de gouverner, calme et réfléchie. Notre journaliste, qui rentre d’un séjour de deux ans à Francfort, fait le point à la veille des élections fédérales allemandes.