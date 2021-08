Paris, Berlin et Madrid valident un financement de 3 milliards d’euros

(Paris) La France, l’Allemagne et l’Espagne doivent signer lundi soir à Paris l’accord intergouvernemental prévoyant les financements nécessaires aux études devant mener à un démonstrateur en vol du Système de combat aérien futur (SCAF), a annoncé le ministère français des Armées.

Agence France-Presse

Les trois pays avaient annoncé le 17 mai s’être mis d’accord sur ce système qui comprendra notamment un avion de combat accompagné de drones.

L’accord, qui sera paraphé lundi soir par la ministre française Florence Parly, son homologue allemande Annegret Kramp-Karrenbauer et la secrétaire d’État espagnole à la Défense Esperanza Casteleiro LLamazares, en est la concrétisation.

« Cet accord intergouvernemental est un prérequis à un accord entre les États et les industriels pour signer les contrats d’exécution des travaux. Les négociations avec les industriels sont en cours, on pense les finaliser dans les prochaines semaines », a-t-on confié au cabinet de la ministre. « On n’identifie pas de point dur mais il y a toujours des discussions », notamment sur la répartition des travaux entre les différents acteurs, selon cette source.

L’accord prévoit que les trois États financent à parts égales un montant total maximal de 3 milliards d’euros (4,5 milliards de dollars canadiens) hors taxes (3,6 milliards d'euros toutes taxes comprises) pour les études détaillées, dites de « phase 1B », selon le cabinet. Celles-ci doivent se tenir sur une période de 32 à 40 mois et aboutir à la définition du démonstrateur. Elles portent également sur des travaux de maturation technologique.

Premier vol en 2027

Le démonstrateur, sorte de préprototype, est destiné à prouver la fiabilité des technologies retenues.

L’accord prévoit également la « phase 2 » de réalisation du démonstrateur, qui devra voler en 2027.

Pour cette phase, « aujourd’hui, on prévoit un budget maximal de 4,2 milliards d’euros hors taxes », soit 5,04 milliards d’euros TTC, à répartir entre les trois pays, selon cette source.

« C’est un cap extrêmement important qu’on a franchi », a-t-on ajouté au cabinet : 250 millions d’euros au total avaient jusqu’ici été consacrés au programme depuis son lancement en 2017.

Le SCAF est le programme majeur de coopération européenne, destiné à remplacer à l’horizon 2040 les avions de combat Rafale français et Eurofighter allemands et espagnols.

Plus qu’un avion de combat de nouvelle génération (NGF), c’est un « système de systèmes » qui s’articule autour de l’avion avec des drones accompagnateurs, le tout connecté, via un « cloud de combat », avec les autres moyens militaires engagés dans une opération.

Les chefs d’état-major des trois armées de l’Air doivent par ailleurs signer lundi le document fixant les exigences opérationnelles communes (CORD) auxquelles devra répondre le SCAF.