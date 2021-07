(Paris) Le cap des 40 millions de primovaccinés a été franchi lundi, a annoncé Emmanuel Macron, déterminé à tenir le rythme avec l’extension contestée du passeport sanitaire, votée au Parlement dimanche et qui devrait s’appliquer « début août ».

Robin BJALON Agence France-Presse

« Quarante millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin, soit près de 60 % de la population. C’est tous ensemble que nous vaincrons le virus. On continue ! » a exhorté dans un tweet le président, actuellement en Polynésie française.

Plus de 4 millions de Français ont été vaccinés en quinze jours.

7000 hospitalisations en 24 h

Cependant, le nombre de malades de la COVID-19 hospitalisés est repassé lundi au-dessus des 7000, dont près de 1000 en soins critiques, selon Santé publique France, ce qui témoigne de la reprise de l’épidémie. Le nombre de nouvelles hospitalisations a presque doublé par rapport à lundi dernier (360), les services de soins critiques ont reçu 135 nouveaux malades en 24 heures contre 16 dimanche et les 45 décès sont le double de ce qu’on avait vu lundi de la semaine dernière.

Le cap des 40 millions de vaccinés est franchi alors que le Parlement a adopté, dans la nuit de dimanche à lundi, après plusieurs jours de débats houleux, le projet de loi prévoyant l’extension du passeport sanitaire et l’obligation vaccinale pour certaines professions comme les soignants (qui doit s’appliquer mi-septembre). Ce que le président avait annoncé le 12 juillet face au variant Delta à l’origine de la « quatrième vague » de l’épidémie.

Deux partis d’extrême gauche, La France Insoumise et le Parti communiste, ainsi qu’un parti d’extrême droite, le Rassemblement national, ont voté contre. La veille, 161 000 personnes étaient descendues dans la rue contre un texte « liberticide ».

La loi doit encore passer le filtre du Conseil constitutionnel : il a annoncé lundi qu’il rendrait sa décision le 5 août. Le gouvernement publiera dans les jours suivants un ou des décrets d’application.

Près de 50 % (33,2 millions) ont un schéma vaccinal complet, selon le ministère de la Santé, au-dessus de la moyenne de l’UE (46,4 %).

« La semaine dernière, plus de 1,8 million de Français ont pris leur rendez-vous de vaccination sur le site d’inscription Doctolib. Cela représente un total de 5,4 millions de Français depuis lundi 12 juillet. »

Le premier ministre Jean Castex a fixé le prochain cap à 50 millions de primovaccinés fin août.

Le passeport sanitaire : « indispensable »

Le passeport sanitaire « est un outil de santé publique », a fait valoir à la chaîne d’information en continu LCI le Dr Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Henri-Mondor et expert vaccins à la Haute Autorité de Santé.

Il est forcément mauvais parce qu’il y a des restrictions, mais il est indispensable parce qu’on est encore dans une situation critique. Le Dr Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Henri-Mondor

Il est entré en vigueur la semaine dernière dans les « lieux de loisirs et de culture » rassemblant plus de 50 personnes. Sauf pour les 12-17 ans, exemptés jusqu’au 30 septembre, selon l’accord trouvé dimanche entre députés et sénateurs.

Sa version étendue doit être appliquée « début août » aux cafés, restaurants, foires et salons professionnels, ainsi qu’aux avions, trains, cars longs trajets et aux établissements médicaux sauf urgence. Et aux centres commerciaux, mais uniquement sur décision des préfets en cas de risques graves de contamination.

Interrogé sur les suspensions de salaire pour les personnels refusant les mesures, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s’est félicité sur RTL de la « progressivité » des sanctions prévues dans le texte, alors que le gouvernement avait initialement prévu un « licenciement » pour cette catégorie de salariés.

Par ailleurs, les personnes dépistées positives à la COVID-19 devront se placer à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent.

« Irresponsabilité » et « égoïsme » des « antivax »

De Polynésie, Emmanuel Macron avait lancé ce week-end « un message très fort » pour la vaccination et avait fustigé « l’irresponsabilité » et « l’égoïsme » des « antivax », après les nouvelles manifestations de samedi.

Le passeport sanitaire est « mieux que le confinement », a acquiescé la désormais candidate de droite à la présidentielle, Valérie Pécresse. La « désobéissance civile, c’est la chienlit », a-t-elle tranché sur les ondes de RMC/BFMTV, en référence aux manifestations et aux appels de certains députés, dont Jean-Luc Mélenchon (LFI), à « désobéir ».

Lundi, le port du masque en extérieur est redevenu obligatoire sur la côte basque et dans l’Hérault devant la dégradation de la situation sanitaire de ces deux zones touristiques.

Sur la côte basque, la préfecture a pris cette mesure au moins jusqu’au 31 août. Le taux d’incidence est de 405 cas positifs pour 100 000 habitants, le seuil d’alerte étant fixé à 50.

Dans l’Hérault, où le taux d’incidence a plus que doublé en quelques jours et atteint désormais 470 cas sur 100 000 habitants, le masque est de mise jusqu’au 15 août à l’exception de six communes peu densément peuplées et des plages.