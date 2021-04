Europe

Tensions Russie-Ukraine

Le déploiement prévu de deux navires de guerre américains en mer Noire annulé

(Ankara) Les États-Unis ont renoncé à déployer cette semaine deux navires de guerre en mer Noire via les détroits turcs, en pleines tensions entre l’Ukraine et la Russie, ont affirmé mercredi des responsables et médias turcs.