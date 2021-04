PHOTO SAMEER AL-DOUMY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

L’incendie s’est déclenché dimanche vers 22 h 45 dans la partie non nucléaire des installations et a été éteint lundi à minuit et deux, selon un communiqué diffusé sur le site internet de l’entreprise. La centrale nucléaire de Paluel est située à 200 km au nord-ouest de Paris.