(Londres) Elle a pensé au suicide lorsqu’elle vivait au sein de la famille royale britannique, et la couleur de peau qu’aurait son fils inquiétait : les confidences de Meghan Markle et son mari, le prince Harry, à la télévision américaine, font l’effet d’une bombe au Royaume-Uni et secouent la couronne.

Un an après la mise en retrait du couple et son départ pour la Californie, ces confessions, recueillies par l’animatrice vedette Oprah Winfrey, dressent un portrait sombre de la monarchie britannique, cible d’un tir nourri d’accusations, de l’insensibilité au racisme.

Pour les médias britanniques, la rupture a atteint un point de non-retour entre le duc et la duchesse de Sussex et le reste de la famille royale, qui n’avait pas réagi lundi après-midi. C’est « pire » que ce à quoi s’attendait la famille estime le Times. La monarchie aurait eu besoin d’un « gilet pare-balles » face aux « obus » lancés lors de cette interview, selon le Telegraph.

Systématiquement impitoyable pour le couple, le Daily Mail s’indigne des « insultes » du prince à sa famille, son commentateur Piers Morgan dénonçant une « propagande écœurante » et un discours « hypocrite » de la part d’un couple enrichi par la royauté qui se plaint devant des millions de téléspectateurs de la pression médiatique

Parfois émue aux larmes, Meghan Markle a dit avoir été tourmentée par des pensées suicidaires et a déploré de s’être vu refuser le soutien psychologique qu’elle demandait.

« Je ne voulais tout simplement plus être en vie », a ajouté l’ex-actrice américaine métisse de 39 ans, enceinte de son deuxième enfant, une fille, mettant sa dépression sur le compte de la couverture agressive des médias britanniques.

« Douleur » et « cruauté »

Elle a aussi fait état de conversations au sein de la famille royale sur la couleur de peau de son fils avant sa naissance.

Le couple a toutefois tenu à faire savoir qu’il ne s’agissait pas de sa grand-mère, la reine Élisabeth II, 94 ans, et de son mari le prince Philip, 99 ans, actuellement hospitalisé, a indiqué Oprah Winfrey, face aux interrogations suscitées par ces propos.

Le racisme des médias britanniques explique « en grande partie » le départ du couple, a dit Harry, le fils cadet de Charles et Diana, 36 ans, dans un nouvel extrait diffusé lundi.

Les époux, désormais installés à Montecito, ont expliqué leur mise en retrait et leur départ pour les États-Unis par la conjonction d’une pression médiatique intenable et du manque de soutien de la famille royale.

Ces révélations ont déclenché une tempête de réactions des deux côtés de l’Atlantique.

Pour Bernice King, la fille du militant noir pour les droits civiques Martin Luther King, « la royauté ne protège pas contre la dévastation et le désespoir du racisme ». La poétesse américaine noire Amanda Gorman a jugé sur Twitter que la couronne avait manqué une occasion de « changement ».

Côté britannique, le groupe antimonarchiste Republic, y voit la preuve que l’institution est « pourrie jusqu’à la moelle ».

Le premier ministre Boris Johnson a lui refusé de commenter les affaires de la famille royale, se contentant d’exprimer « sa plus grande admiration » pour Élisabeth II.

« Campagne de dénigrement »

Harry a également loué sa grand-mère, sur le trône depuis 1952. « Ma grand-mère et moi avons une très bonne relation et une entente », a-t-il dit. « Et j’ai un profond respect pour elle. »

En revanche, il s’est dit « vraiment déçu » par son père, le prince Charles, alors qu’il traversait une période difficile. « Il y aura du travail » pour améliorer cette relation, « mais en même temps, je l’aimerai toujours ».

Meghan a aussi affirmé que, contrairement à ce qui avait été rapporté par la presse britannique, alimentée par le Palais, ce n’était pas elle qui avait fait pleurer Kate, la duchesse de Cambridge, lors d’un incident survenu peu avant son mariage, mais bien l’inverse. Kate s’était excusée peu après, a-t-elle précisé.

Harry et Meghan, qui ont révélé s’être mariés en secret trois jours avant la cérémonie officielle très médiatisée, ont créé une fondation, Archewell, et signé de lucratifs partenariats avec Netflix et Spotify pour acquérir leur indépendance financière de la couronne.

Les questions sans réponse

Les révélations du prince Harry et de sa femme Meghan sur leur vie au sein de la famille royale britannique et leur décision de s’en éloigner laissent plusieurs questions sans réponses.

Comment la famille royale va-t-elle réagir ?

Le palais de Buckingham n’a pas commenté l’interview du couple à Oprah Winfrey. Selon les médias britanniques, il est peu probable qu’ils le fassent, sauf pour répondre à des critiques portant sur certains membres visés personnellement.

Les révélations sont pourtant dévastatrices, Meghan ayant fait part de ses pensées suicidaires et affirmant n’avoir reçu aucun soutien.

Les accusations de racisme visant un membre de la famille royale, non nommé, constituent un sujet particulièrement sensible au Royaume-Uni, traversé l’an dernier par de larges manifestations du mouvement Black Lives Matter.

Une réaction est particulièrement guettée du côté du frère aîné de Harry, William, et de sa femme Kate.

Lors de l’interview, Meghan a en outre affirmé que contrairement à ce qui avait été rapporté par la presse britannique, ce n’était pas elle qui avait fait pleurer Kate, la duchesse de Cambridge, lors d’un incident survenu peu avant son mariage, mais l’inverse.

Qui a fait un commentaire raciste ?

Harry, dont la belle-mère est noire, a juré de ne jamais révéler quel membre de la famille royale lui avait demandé à quel point la peau de son fils Archie serait foncée.

Mais cela a déclenché une forte spéculation et n’améliorera pas la réputation de la famille royale déjà critiquée pour son insensibilité.

À qui Meghan a-t-elle demandé de l’aide ?

Meghan a déclaré qu’elle avait demandé de l’aide après avoir eu des pensées suicidaires, mais a affirmé que « rien n’a jamais été fait ».

Ce qui soulève des questions sur qui elle a contacté, et pourquoi elle n’a pas reçu plus d’aide pour s’adapter aux exigences de la monarchie.

À quel point les liens familiaux ont-ils souffert ?

Les affirmations du couple n’auront guère contribué à améliorer leurs liens avec la famille royale déjà distendus par leur décision de quitter le Royaume-Uni. Cela pourrait même conduire à couper les ponts pour de bon.

Harry a révélé que son père, le prince Charles, avait cessé un temps de lui répondre au téléphone et s’est dit « vraiment déçu » par son manque de soutien tout en se montrant déterminé à resserrer les liens.

Il a aussi dit s’être éloigné de son frère William.

Qui était jaloux de Meghan ?

Harry a laissé entendre que des membres de la famille royale étaient jaloux de la popularité de Meghan lors d’un voyage du couple en 2018 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Qui était-ce, pourquoi et cela peut-il expliquer les problèmes qui ont suivi ?

Cet épisode rappelle le moment où Diana a éclipsé Charles lors de leur propre tournée en Australie en 1983, sujet traité dans la dernière saison de la série Netflix « The Crown ».

Qu’en est-il des accusations de harcèlement ?

L’interview du couple a été filmée avant les déclarations de la semaine dernière accusant Meghan de harcèlement contre des assistants du palais. La semaine dernière, le palais de Buckingham a assuré qu’il allait examiner ces accusations de harcèlement, se disant « très préoccupé ».

La duchesse a réfuté ces accusations.

Et le père de Meghan ?

Meghan s’est éloigné de son père Thomas Markle avant son mariage en 2018, et celui-ci n’a jamais rencontré ni Harry ni son petit-fils Archie. Mais aucune question n’a été posée à ce sujet.

Comment s’appellera leur fille ?

Harry et Meghan ont révélé que leur deuxième enfant serait une fille, suscitant aussitôt des spéculations sur le nom qu’ils choisiront de lui donner.