La nouvelle Constitution de Poutine : oui à Dieu, non au mariage gai

(Moscou) Le président russe Vladimir Poutine a soumis au Parlement de nouveaux amendements constitutionnels, introduisant la mention de Dieu dans la Constitution et fixant le principe qu’un mariage n’est possible qu’entre un homme et une femme, a-t-on appris lundi.