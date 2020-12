COVID-19

La campagne de vaccination lancée en Europe

(Madrid) Les pays de l’Union européenne, dont les nations les plus touchées par la pandémie comme l’Italie, l’Espagne ou la France, ont entamé dimanche leurs campagnes de vaccination contre la COVID-19, saluant une première victoire de poids dans la lutte contre le coronavirus dont un variant inquiète cependant de plus en plus.