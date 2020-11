Rome

Interdiction formelle de parler de la COVID-19 dans un bar

(Rome) Le message est clair et trône au-dessus du comptoir : « Interdiction de parler du coronavirus ». Dans ce petit bar de Rome, la patronne a décidé de redonner à ses clients un peu de « sérénité » en les obligeant à ne plus plus parler de ce sujet omniprésent et anxiogène.