(Berlin) L’Allemagne s’inquiète d’une « situation très explosive » aux États-Unis, où Donald Trump s’est déclaré vainqueur de l’élection présidentielle avant même la fin du décompte des voix, a déclaré mercredi la ministre de la Défense.

Agence France-Presse

Le résultat de « cette élection n’est pas encore décidé […] les votes sont encore en cours de dépouillement », a observé sur ZDF Annegret Kramp-Karrenbauer.

La ministre conservatrice a jugé la « situation très explosive aux États-Unis » et mis en garde contre « une crise constitutionnelle » dans le pays. « C’est quelque chose qui doit tous nous préoccuper », a ajouté la ministre de la Défense du gouvernement d’Angela Merkel.

La ministre a ajouté que les relations entre Berlin et Washington avaient été « mises à rude épreuve au cours des quatre dernières années », sous la présidence de M. Trump. « Cette amitié est plus que la simple question de l’administration actuelle à la Maison-Blanche », veut-elle croire.

À l’avenir, « nous devrons faire beaucoup plus pour nos propres intérêts, en Allemagne et surtout avec les autres Européens », a préconisé Mme Kramp-Karrenbauer.

Donald Trump a pris mercredi la responsabilité de plonger les États-Unis dans l’inconnu en se déclarant vainqueur de la présidentielle, au moment où le décompte se poursuivait et où son adversaire démocrate Joe Biden semblait dans une position plus favorable.

Le spectre de longues journées d’incertitudes et d’âpres batailles judiciaires hante désormais la première puissance mondiale déjà secouée par des crises sanitaire, économique et sociale d’ampleur.