Les belligérants en Ukraine échangent des dizaines de prisonniers

(Point de contrôle de Maïorské ) Kiev et les séparatistes prorusses de l’Est de l’Ukraine procèdent dimanche à un échange de plus d’une centaine de prisonniers, un évènement marquant une désescalade dans le seul conflit actif d’Europe, mais non sans controverse.