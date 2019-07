Allemagne: un Irakien condamné à perpétuité pour le meurtre d'une ado

Un demandeur d'asile irakien débouté a été condamné mercredi en Allemagne à la prison à perpétuité pour le meurtre et le viol d'une adolescente, une affaire, suivie d'une traque rocambolesque, qui a nourri le discours anti-migrants.

Ali Bashar, un Irakien de 22 ans, a été reconnu coupable d'avoir tué et violé Susanna Feldmann, 14 ans, le 23 mai 2018 à Wiesbaden.

La Cour de Wiesbaden, qui a suivi les réquisitions du parquet, l'a également privé de la possibilité de demander une libération conditionnelle au bout de 15 ans en raison de la «gravité particulière» de son crime.

Le juge Jürgen Bonk a estimé qu'Ali Bashar, qui a présenté par deux fois ses excuses à la famille de la jeune fille, n'avait «pas exprimé de regrets sincères» et commis son crime de «sang froid».

«Vos mots n'ont pas touché la chambre, ni vraisemblablement la salle ici», a-t-il aussi souligné, cité par Bild.

Si l'accusé a reconnu le meurtre devant les juges, il a nié le viol et assuré que les relations sexuelles avec la jeune fille qu'il connaissait étaient consenties.

Le corps de l'adolescente avait été découvert deux semaines plus tard enterré près d'une voie de chemin de fer, près du foyer où vivait le meurtrier avec ses parents et frères et soeurs.

Ali Bashar est par ailleurs jugé dans un autre procès en cours - mais à huis clos - pour le viol d'une enfant de 11 ans avec un complice, un réfugié afghan de 14 ans.

Fuite en Irak