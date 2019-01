Gilets jaunes: Macron veut un grand débat national

Les derniers rassemblements de ces Français issus des classes populaires et moyennes et qui dénoncent la politique fiscale et sociale du gouvernement ont connu samedi un regain de mobilisation.

Ils étaient 84 000 dans toute la France contre 50 000 la semaine précédente, selon le ministère de l'Intérieur. Mais il y a eu au final moins de violences.