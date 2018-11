Six arrestations dans un complot contre Macron

Six personnes qui planifiaient apparemment une attaque contre le président français Emmanuel Macron ont été arrêtées et font maintenant l'objet d'accusations préliminaires de terrorisme.

Un responsable a indiqué, sous le couvert de l'anonymat, que les suspects ont été épinglés dans les Alpes, en Bretagne et près de la frontière avec la Belgique. Leur intention de s'en prendre à M. Macron, a-t-il ajouté, était vague, mais violente.

On ne dispose pas de plus de détails concernant les six suspects. On ne sait pas non plus s'ils travaillaient ensemble ou séparément.

M. Macron se trouvait mardi à Verdun, dans le nord-est de la France, dans le cadre des cérémonies qui soulignent le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Des dizaines de leaders mondiaux sont attendus en France en fin de semaine pour souligner le centième anniversaire de la signature de l'armistice, le 11 novembre.