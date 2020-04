Les passagers du Zaandam et du Rotterdam débarquent en Floride

(Fort Lauderdale) Les passagers des navires de croisière Zaandam et Rotterdam, qui comptaient à leur bord des malades de la COVID-19, ont débarqué vendredi à Fort Lauderdale, en Floride, où les deux bateaux avaient accosté la veille après avoir été rejetés par plusieurs ports en Amérique latine.

Agence France-Presse

« Nous sommes entrés dans l’histoire. D’ici demain, tout cela sera terminé », a exulté le capitaine du Rotterdam, Bas van Dreumel, s’adressant aux passagers, selon un message audio transmis à l’AFP par l’un d’entre eux.

« Certains d’entre vous ont un long périple pour rentrer chez eux », a aussi souligné le capitaine, remerciant les passagers pour leur patience et leur coopération durant leur voyage.

Le sort du Zaandam et du Rotterdam a fait l’objet de difficiles négociations entre la compagnie de croisières Holland America, les autorités locales de Floride, le département américain de la Sécurité intérieure et les garde-côtes, qui ont fini par autoriser les navires à accoster jeudi.

Selon le plan de débarquement, des autocars escortés par des policiers locaux doivent transporter vendredi 1200 passagers qui semblent en bonne santé du port vers l’aéroport de Fort Lauderdale, afin qu’ils prennent des vols charters les ramenant chez eux.

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS

« Nous marchons dans le couloir », s’est exclamée Wendy De Pinho, une passagère du Rotterdam âgée de 49 ans, dans une vidéo enregistrée en sortant de sa cabine, où elle a vécu en confinement pendant 14 jours avec son mari Rick, 53 ans.

Le couple porte des masques et on peut les voir monter dans un bus quasi vide, où les individus s’assoient en respectant des distances de sécurité.

Vingt-six passagers présentant des symptômes de grippe resteront en quarantaine dans leur cabine jusqu’à leur guérison, tandis que 14 personnes nécessitant des soins médicaux urgents ont été évacuées en ambulance dès jeudi vers deux hôpitaux locaux.

« Certains sont dans une situation critique et d’autres sont stables », a expliqué Jennifer Smith, porte-parole de l’hôpital Broward Health.

Quatre personnes sont mortes sur le Zaandam. Les causes de leur décès n’ont pas été divulguées et depuis le 22 mars, 250 passagers et membres d’équipage au total ont présenté des symptômes similaires à ceux de la grippe, selon la compagnie Holland America.

Onze passagers et membres d’équipage ont été testés pour le coronavirus et neuf de ces tests se sont révélés positifs.

Les navires resteront à Fort Lauderdale jusqu’à samedi avant d’être maintenus à distance près de la côte en attendant que les passagers avec des symptômes à bord soient en assez bonne condition pour débarquer à leur tour.