(Quito) Le glissement de terrain survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans le sud de l’Équateur a fait 46 disparus, sept morts et 23 blessés, ont indiqué lundi dans un nouveau bilan les autorités équatoriennes.

Agence France-Presse

Un premier bilan officiel faisait état de 16 morts et sept disparus dans ce glissement de terrain, provoqué par de fortes pluies, et qui s’est produit dans la localité d’Alausi, dans la province de Chimborazo, à environ 300 km au sud de Quito.

PHOTO DOLORES OCHOA, ASSOCIATED PRESS

Plusieurs dizaines de maisons ont été ensevelies dans la nuit de dimanche à lundi dans cette zone andine frappée la semaine dernière par un tremblement de terre.

Près de 500 personnes au total ont été affectées par la coulée.

Réagissant sur Twitter, le président équatorien Guillermo Lasso a indiqué que des équipes de pompiers étaient à pied d’œuvre depuis les premières heures de la matinée « pour venir en aide aux citoyens sinistrés ».

Les images diffusées par les médias locaux montrent des dizaines de secouristes et de civils s’affairant autour des débris, dans l’obscurité de la nuit et torches à la main, pour tenter de dégager des personnes ensevelies.

PHOTO KAREN TORO, REUTERS Des personnes creusent au milieu des débris à la recherche de proches, à la suite d’un glissement de terrain à Alausi.

Depuis janvier, les fortes pluies ont déjà fait 22 morts et 346 sans-abri en Équateur. Plus de 6900 maisons ont été endommagées et 72 ont été détruites, selon les autorités. Quelque 987 incidents ont été causés par les intempéries, tels qu’inondations et glissements de terrain.

En février, les pluies ont entraîné une suspension de cinq jours du pompage du pétrole brut car un oléoduc menaçait de se rompre après l’effondrement d’un pont.

La semaine dernière, 15 personnes ont par ailleurs trouvé la mort dans un tremblement de terre dans le sud-ouest de l’Équateur, dont une au Pérou voisin.