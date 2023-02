Brésil

Lula survole la zone sinistrée par une tempête meurtrière

(São Sebastião) Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a survolé lundi la zone où les inondations et glissements de terrain ont fait au moins 36 morts et une quarantaine de disparus dans l’État de Sao Paulo (sud-est) et a prôné l’union de tous les pouvoirs publics pour tenter de retrouver des survivants et reconstruire les infrastructures.