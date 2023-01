(Lima) La présidente du Pérou Dina Boluarte a appelé mardi les centaines de manifestants qui convergent de la province vers Lima, pour demander sa démission, à mener leurs protestations « pacifiquement et dans le calme ».

Agence France-Presse

« Nous savons qu’ils veulent “prendre” Lima, à cause de tout ce qui sort sur les réseaux [sociaux], les 18 et 19 [mercredi et jeudi]. Je leur demande de prendre Lima, mais pacifiquement et dans le calme », a déclaré Mme Boluarte lors d’un discours à la Cour constitutionnelle.

« Je les attends pour pouvoir parler de leurs agendas sociaux », a-t-elle ajouté.

« L’État de droit ne peut être soumis aux caprices » d’un groupe, a-t-elle toutefois prévenu.

Les manifestants exigent la démission de Mme Boluarte, la dissolution du Parlement et de nouvelles élections avec une Assemblée constituante.

PHOTO CRIS BOURONCLE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La présidente péruvienne Dina Boluarte

Les protestataires se sont donné rendez-vous à Lima pour donner plus de poids à leur mouvement, estimant qu’ils seraient mieux entendus dans la capitale.

Il était toutefois impossible, malgré les annonces des uns et autres, de connaître l’ampleur de cette mobilisation et de savoir combien de personnes sont arrivées ou sont en chemin vers Lima.

Mardi, des centaines d’habitants de la région de Puno (près de la Bolivie), dont beaucoup en tenue traditionnelle sont partis en direction de Lima.

« Je suis excité de me rendre à Lima parce que la lutte continue », a déclaré Julio César Ramos avant de monter dans un bus.

« Cela fait mal à ma patrie que ce soit comme ça, c’est pour cela que les frères aymara et quechua (ethnies amérindiennes), nous ne faisons qu’un », a expliqué Roger Mamani, 28 ans.

Par ailleurs, des barrages routiers continuaient de perturber la circulation dans le pays. Mardi, 94 tronçons de route ont été bloqués par des manifestants dans huit des 25 régions.

Aux premières heures du matin, les forces de l’ordre ont libéré l’autoroute Panamericana Norte. « Nous allons, par l’intermédiaire de la police, ouvrir les routes dans les prochaines heures », a déclaré M. Boluarte. « Nous devons appeler ces messieurs [les manifestants] à la réflexion. À juste titre, la grande majorité d’entre eux sortent et protestent pacifiquement, mais bloquer les routes, ne pas autoriser l’entrée des camions transportant de l’essence ou du carburant n’est plus une protestation pacifique », a-t-elle déclaré un peu plus tôt lors d’une autre apparition publique à Lima.

Les protestations ont éclaté après la destitution et l’arrestation le 7 décembre du président radical de gauche Pedro Castillo, accusé d’avoir tenté de perpétrer un coup d’État en voulant dissoudre le Parlement qui s’apprêtait à le chasser du pouvoir.

Mme Boluarte, qui était la vice-présidente de M. Castillo, lui a succédé conformément à la Constitution. Elle est issue du même parti que lui, mais les manifestants voient en elle une « traîtresse ».