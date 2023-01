Des milliers de partisans de l’ancien président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro ont pris d’assaut dimanche le Congrès brésilien, la Cour suprême et le palais présidentiel à Brasília, semant le chaos.

Après le Capitole à Washington en 2021 et le convoi de la liberté à Ottawa en 2022, c’est vers la capitale du Brésil qu’une foule a convergé en ce début d’année.

Dimanche, des milliers de partisans de l’ex-président brésilien Jair Bolsonaro, refusant d’admettre sa défaite, ont fait fi des barricades, grimpé sur les toits, brisé des fenêtres et envahi les trois édifices situés sur la place des Trois Pouvoirs, à Brasília. Certains ont réclamé une intervention de l’armée pour reporter l’ex-président Jair Bolsonaro au pouvoir ou en chasser le président actuel, Luiz Inácio Lula da Silva.

La zone avait pourtant été bouclée par les autorités, mais les bolsonaristes sont parvenus à forcer les cordons de sécurité.

Sur les réseaux sociaux, on peut voir des vidéos montrant des bureaux de parlementaires saccagés ou des manifestants debout sur les sièges de l’hémicycle au Sénat. L’un d’eux s’est même assis sur le siège du président de la chambre haute, un mimétisme saisissant avec les manifestants pro-Trump au Congrès américain il y a deux ans.

PHOTO ADRIANO MACHADO, REUTERS De nombreux bureaux du palais du Planalto ont été vandalisés par les manifestants.

Les dégâts semblent considérables dans ces bâtiments qui sont des trésors de l’architecture moderne et qui regorgent d’œuvres d’art. Des tableaux d’une valeur inestimable ont notamment été endommagés, dont Les mulâtres, du peintre moderniste Di Cavalcanti, exposé au palais présidentiel et percé de plusieurs trous.

Cinq journalistes ont été agressés, selon un syndicat de presse local. Parmi eux, un photographe de l’Agence France-Presse a été frappé et s’est fait voler tout son matériel.

À la tombée de la nuit, les forces de l’ordre ont évacué les bâtiments et repris progressivement le contrôle de la situation, des canons à eau maintenant les manifestants à distance. Des dizaines d’entre eux demeuraient toutefois en périphérie, et la situation restait confuse. Au moins 300 personnes ont été arrêtées sur les lieux, selon ce qu’a indiqué la police fédérale brésilienne sur Twitter en soirée.

Des « fascistes fanatiques », dénonce Lula

Le président Lula, en fonction depuis seulement une semaine et déjà confronté à une crise majeure, est revenu en soirée dans la capitale pour visiter les lieux ravagés, après avoir condamné les évènements depuis Araraquara, dans l’État de São Paulo, où il se trouvait en raison d’importantes inondations.

PHOTO ERALDO PERES, ASSOCIATED PRESS Le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva (au centre), constatant les ravages dans le palais du Planalto après qu’il ait été pris d’assaut par des bolsonaristes

Il avait alors affirmé que les assaillants étaient des « vandales, fascistes fanatiques ». Il a également signé un décret pour permettre au gouvernement fédéral de contrôler les forces de sécurité dans le district fédéral, affirmant que l’évènement était « sans précédent dans l’histoire du Brésil ».

Nous allons tous les retrouver et ils seront tous punis. Ceux qui ont financé [ces manifestations] vont payer pour ces actes irresponsables et antidémocratiques. Luiz Inácio Lula da Silva, président du Brésil

Après plusieurs heures, l’ex-président Jair Bolsonaro, désormais aux États-Unis, est sorti de son mutisme pour dénoncer sur Twitter « les déprédations et invasions de bâtiments publics […] contraires à la règle » régissant les « manifestations pacifiques ».

Dans un autre tweet, il a cependant « rejeté les accusations, sans preuve » de son successeur Lula à son égard.

Des « patriotes » et des « terroristes »

« Le saccage d’aujourd’hui était une action planifiée et financée », estime Meg Stalcup, professeure d’anthropologie à l’Université d’Ottawa et spécialiste du Brésil. « Les partisans ont bénéficié du soutien au moins tacite de la police et de certaines autorités. »

À son sens, le climat médiatique y est aussi pour beaucoup dans la radicalisation d’une frange de la population pro-Bolsonaro. « Ils se considèrent comme des patriotes, et le reste du pays les considèrent comme des terroristes », observe-t-elle. ​​

Il y a des gens qui pensent vraiment qu’ils se battent pour la démocratie. Cette dissonance cognitive de masse est un problème qui ne peut être dissocié du système médiatique actuel, où les gens sont nourris de faits alternatifs. Meg Stalcup, professeure d’anthropologie à l’Université d’Ottawa et spécialiste du Brésil

Rappelons que le président actuel a remporté la course électorale de justesse à la fin du mois d’octobre dernier, obtenant 50,9 % des votes certifiés, contre 49,1 % pour Jair Bolsonaro.

Celui-ci n’a d’ailleurs jamais reconnu officiellement la victoire de Lula, explique Mme Stalcup. « Il n’a pas non plus changé son Twitter, où il se dit toujours président de la République », souligne-t-elle.

Inspirés par l’assaut du Capitole ?

Les ressemblances sont frappantes entre la journée de dimanche à Brasília et l’assaut du Capitole à Washington le 6 janvier 2021. Mais, selon Meg Stalcup, les manifestants de dimanche voulaient réussir là où ceux du Capitole avaient échoué. « Je ne pense pas que ça s’est déroulé de la façon qu’ils espéraient, dit-elle, parce que ce qu’ils voulaient, c’est que l’armée agisse de façon indépendante de Lula [en les soutenant]. »

« Ils voulaient l’intervention militaire, et d’une certaine façon, ils l’ont eue, mais pas comme ils l’espéraient », remarque l’anthropologue, expliquant que les forces de l’ordre se sont retournées contre eux.

Une telle invasion pourrait peut-être même aider le gouvernement de Lula, observe aussi Mme Stalcup, « parce que ça va être plus évident pour tout le monde qu’il y a des extrémistes qui agissent d’une certaine façon [du côté de Bolsonaro] ».

En effet, ce ne sont pas tous les électeurs qui se sont positionnés pour Bolsonaro en octobre dernier qui soutiennent les manifestants, rappelle Mme Stalcup. Bon nombre n’ont pas voté pour Lula simplement parce qu’ils ne sont pas à gauche de l’échiquier politique.

De nombreux alliés politiques de l’ex-président se sont d’ailleurs désolidarisés publiquement des protestataires dimanche.

Reste à voir si l’insurrection va s’éteindre ou perdurer, car sur les réseaux sociaux, de nouveaux appels à la mobilisation circulent, invitant les gens à venir à Brasília dès ce lundi, affirme Mme Stalcup.

Avec l’Agence France-Presse et l’Associated Press