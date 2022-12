Argentine

La vice-présidente Kirchner condamnée à six ans de prison et une inéligibilité

(Buenos Aires) La vice-présidente argentine Cristina Kirchner a été condamnée mardi à six ans de prison, dont une immunité parlementaire la préserve, et à une inéligibilité à vie, dans un procès pour fraude et corruption pendant sa présidence, verdict qu’elle a imputé à une « mafia judiciaire ».