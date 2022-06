Les pluies au Guatemala, qui ont déjà fait 16 morts et affecté plus d'un demi-million de personnes, ont provoqué des fissures et un trou géant dans l'une des principales routes reliant la capitale au sud du pays.

Agence France-Presse

Les autorités ont dû fermer la route à la suite de l’effondrement d’une conduite d’égout.