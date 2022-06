Photo Jae C. Hong, Associated Press

(Washington) Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a fait savoir vendredi que selon les informations dont disposent les États-Unis, les autorités et l’opposition vénézuéliennes ont « l’intention » de reprendre un dialogue politique.

Agence France-Presse

L’opposition emmenée par Juan Guaidó comme le régime de Nicolas Maduro « ont signalé ces derniers jours leur intention de reprendre leurs discussions à Mexico », a-t-il dit lors d’une conférence de presse à Los Angeles.

Le chef de la diplomatie américaine a répété que Washington était « vraiment prêt à soutenir » tout effort de dialogue, et laissé entendre que des résultats positifs amèneraient à revoir les sanctions prises contre Caracas

« Si nous voyons du changement, les sanctions peuvent être levées », a-t-il dit en conclusion du « Sommet des Amériques » qui s’est tenu cette semaine à Los Angeles.

À l’occasion de ce sommet régional, le président américain Joe Biden a réaffirmé son soutien à Juan Guaidó en tant que « président par intérim », mais n’est pas allé jusqu’à l’inviter.

Il n’a pas convié non plus de représentant du régime de Nicolas Maduro, ce qui a crispé un certain nombre d’États d’Amérique latine, Mexique en tête.

L’ancien président Donald Trump avait en 2019 déclaré ne pas reconnaître la réélection du président Nicolas Maduro à la suite d’élections durant lesquelles de nombreuses irrégularités avaient été rapportées.

Le Venezuela, soumis à une volée de sanctions américaines, connaît une très grave crise économique, et ses habitants émigrent par millions pour fuir la misère.