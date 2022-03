Brésil

Bolsonaro annonce un programme social de 30 milliards de dollars

(Brasilia) Le président du Brésil Jair Bolsonaro, qui aspire à sa réélection cette année, a annoncé jeudi un plan visant à injecter plus de 150 milliards de reais (30 milliards de dollars US) dans l’économie, à destination des plus démunis.