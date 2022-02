Nicaragua

La mort en détention d’un opposant fait monter la pression sur Daniel Ortega

(Managua) La mort en détention au Nicaragua de l’ex-guérillero Hugo Torres fait monter la pression sur le président Daniel Ortega : les proches de détenus et la communauté internationale s’inquiètent plus que jamais des conditions de détention et de l’état de santé de dizaines d’opposants emprisonnés, et réclament leur libération.