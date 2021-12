(Tampa) Un agent spécial des stupéfiants américain a été condamné jeudi à plus de 12 ans de prison fédérale pour avoir conspiré en vue de blanchir de l’argent avec un cartel colombien.

Joshua Goodman et Jim Mustian Associated Press

Mais même si José Irizarry a reconnu ses crimes, il a reproché à ses anciens collègues de l’agence antidrogue américaine (DEA) d’avoir encouragé une culture de la corruption qui l’a désensibilisé aux implications de la violation de la loi.

« Lorsque mon client a rejoint la DEA, on lui a appris à être corrompu, à enfreindre la loi », a déclaré son avocate, María Dominguez, au tribunal. « Dans cet univers alternatif, il est devenu plus facile et moins suspect d’accepter de l’argent et des cadeaux » de la part d’informateurs criminels qui travaillaient avec la principale agence des stupéfiants des États-Unis.

En prononçant sa sentence, la juge Charlene Honeywell a exprimé son dégoût pour les manquements de la DEA et a déclaré que d’autres agents corrompus par « l’attrait de l’argent facile » devaient également faire l’objet d’une enquête.

« Il faut que cela cesse », a déclaré la juge. « Vous êtes celui qui s’est fait prendre, mais il est évident pour ce tribunal qu’il y en a d’autres ».

La DEA a refusé de commenter les affirmations de M. Irizarry.

« L’ancien agent spécial Irizarry a abusé de la confiance du peuple américain lorsqu’il a violé à plusieurs reprises son serment d’agent fédéral chargé de l’application de la loi », a indiqué Anne Milgram, la nouvelle administratrice de l’agence, dans un communiqué. « Le traduire en justice reflète les principes de ceux qui servent fidèlement et défendent les valeurs de la DEA ».

Les allégations de M. Irizarry soulignent la porosité de la surveillance dont il a fait l’objet tout au long de sa carrière, au cours de laquelle le gouvernement lui a confié l’utilisation de sociétés-écrans, de comptes bancaires fictifs et de coursiers pour lutter contre le trafic international de drogue.

Ces allégations soulèvent également de nouvelles questions quant à savoir si ses collègues du bureau de Miami, où l’activité criminelle de M. Irizarry a commencé, ont également abusé de leur statut d’agent de la DEA dans leur traitement des informateurs confidentiels qui, chaque année, déplacent des dizaines de millions de dollars d’argent sale sous la supervision de l’agence antidrogue américaine

Dans les documents déposés au tribunal, María Dominguez a révélé que depuis l’arrestation de son client l’année dernière, M. Irizarry a rencontré les procureurs pendant « des heures interminables » pour leur fournir des informations sur les activités criminelles de « collègues agents des forces de l’ordre qui l’ont initié à une vie de crime ».

La juge Charlene Honeywell a récemment mis sous scellés des documents « sensibles » déposés dans le cadre de l’affaire pénale, affirmant que leur divulgation pourrait potentiellement entraver une enquête criminelle en cours, provoquer la fuite des cibles et empêcher la coopération d’autres témoins. Jusqu’à présent, à part l’épouse de M. Irizarry, Nathalia Gomez-Irizarry, et un employé des douanes colombiennes, personne d’autre n’a été inculpé dans cette affaire.

Dans un rapport publié cet été, l’inspecteur général du département américain de la Justice a reproché à la DEA de ne pas avoir supervisé correctement les opérations d’infiltration du type de celles auxquelles participait M. Irizarry, qui sont censées être étroitement surveillées. À la suite de ce blâme, qui faisait suite à une série de scandales impliquant des agents à l’étranger, l’administratrice de l’agence Anne Milgram a ordonné un examen externe des opérations étrangères de l’agence, qui est en cours.

La DEA a été secouée par des cas répétés de mauvaise conduite ces dernières années, notamment par des agents accusés de fraude électronique, de corruption et de vente d’armes à feu à des trafiquants de drogue. L’audience de jeudi est intervenue quatre mois seulement après qu’un autre agent de longue date du DEA, Chad Scott, a été condamné à plus de 13 ans derrière les barreaux pour avoir volé de l’argent à des suspects, falsifié des dossiers gouvernementaux et commis un parjure.

L’agence antidrogue américaine a engagé M. Irizarry et l’a autorisé à gérer des transactions financières sensibles, même après qu’il ait échoué à un examen polygraphique, déclaré faillite et gardé des liens étroits avec un blanchisseur d’argent présumé qui allait devenir le parrain de ses jumelles eues avec son épouse colombienne.

L’année dernière, M. Irizarry a plaidé coupable de 19 chefs d’accusation fédéraux, dont celui de fraude bancaire, admettant avoir profité de son expertise en matière de blanchiment d’argent pour mener une vie de luxe qui, selon les procureurs, a été financée par 9 millions de dollars que lui et ses co-conspirateurs ont détournés d’enquêtes secrètes sur le blanchiment d’argent.

Le butin comprenait une bague en diamant Tiffany de 30 000 $ pour sa femme, des voitures de sport de luxe et une maison de 767 000 $ dans la station balnéaire de Carthagène, dans les Caraïbes-en plus de résidences dans le sud de la Floride et à Porto Rico. Avant qu’il ne démissionne en 2018, les habitudes ostentatoires de M. Irizarry et les récits de fêtes de yacht tapageuses étaient devenus bien connus des agents de la DEA et des procureurs avec lesquels il travaillait.

Pour favoriser le système, les procureurs ont déclaré que M. Irizarry remplissait de faux rapports et ordonnait au personnel de la DEA de virer de l’argent destiné à des opérations d’infiltration sur des comptes internationaux qu’il contrôlait avec des associés. Selon les procureurs, l’argent aurait dû être suivi de près par la DEA dans le cadre d’enquêtes secrètes sur le blanchiment d’argent.

M. Irizarry a affirmé que les comptes bancaires en question constituaient une « caisse noire » génératrice de profits pour les voyages officiels et personnels des agents fédéraux chargés de l’application de la loi, des procureurs américains et des sources confidentielles.

L’avocate MaríaDominguez a précisé que M. Irizarry a accepté l’entière responsabilité de ses actes, mais que sa part dans la conspiration n’a jamais dépassé les 600 000 dollars.

Lors de la sentence de jeudi, Jose Irizarry a fondu en larmes en s’adressant à la cour, déclarant que la plus grande punition était de ne pas pouvoir expliquer à ses deux jeunes filles pourquoi il partait pour si longtemps. Il a ajouté que lorsqu’il est devenu agent fédéral d’application de la loi il y a vingt ans, il l’a fait avec un sentiment de grande fierté.

« Malheureusement, il est arrivé un moment où j’ai pris une décision qui allait à l’encontre de la personne que j’étais, qui a porté préjudice à ma femme et fait honte à mon pays », a-t-il déclaré. « J’aurais dû mieux savoir et je ne l’ai pas fait. J’ai échoué ».