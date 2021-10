Deux touristes tuées et trois blessés dans une fusillade à Tulum

(Mexico) Deux touristes, une Allemande et une Indienne, ont été tuées et deux Allemands et une Néerlandaise ont été blessés dans une fusillade jeudi au Mexique, a indiqué jeudi le parquet.

Agence France-Presse

La fusillade a éclaté dans la cité balnéaire de Tulum (sud-est) sur la côte caraïbe de la péninsule du Yucatan, a-t-on ajouté.

« Deux étrangers ont été tués et trois blessés par armes à feu à l’intérieur d’un établissement », a indiqué sur Twitter le parquet de l’État de Quintana Roo, où se trouve Tulum, haut lieu du tourisme au Mexique.

Le parquet a ensuite précisé à l’AFP la nationalité des victimes.

Il s’agit « d’un affrontement » entre deux groupes rivaux qui vendent de la drogue, a ajouté le parquet.

Une des victimes « est morte sur place et l’autre, à l’hôpital ».

Un des responsables présumés de la fusillade a été arrêté, a précisé le maire de Tulum, Marciano Dzul.

Les cinq victimes ont été atteintes par des balles perdues lors de l’échange de feu, et n’ont rien à voir avec les criminels, a ajouté le maire à la chaîne de télévision Milenio TV.

Également connue pour ses vestiges d’une cité portuaire maya, Tulum conaît une vague de violence due à des affrontements entre narcotrafiquants, a reconnu le maire.

Quinzième économie mondiale, l’un des dix pays les plus visités au monde, le Mexique (près de deux millions de kilomètres carrés) est aussi par endroits un pays avec des taux de criminalité très élevés.

En 2020 malgré la pandémie, plus de 36 000 homicides ont été officiellement enregistrés, liés pour la plupart à des règlements de comptes entre bandes rivales.