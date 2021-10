(Brasilia) Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé qu’il ne se ferait finalement pas vacciner contre la COVID-19, après avoir affirmé des mois durant qu’il serait « le dernier Brésilien » immunisé.

Agence France-Presse

« J’ai décidé de ne plus me faire vacciner. J’ai vu de nouvelles études et mon immunité est au plus haut, pourquoi j’aurais besoin du vaccin ? », a demandé le président d’extrême droite lors d’un entretien mardi soir à la radio Jovem Pan, sans préciser à quelles études il faisait allusion.

« Ce serait comme miser dix réais au loto pour en gagner deux, ça n’a aucun sens », a insisté le chef de l’État, qui avait déclaré par le passé sur un ton ironique que le vaccin de Pfizer pourrait « transformer (les gens) en crocodile » à cause d’éventuels effets secondaires.

Depuis qu’il a été infecté par le virus avec des symptômes légers, en juillet 2020, Jair Bolsonaro a affirmé à plusieurs reprises qu’il disposait d’un niveau d’anticorps suffisant pour le dispenser de la vaccination, une thèse réfutée par les épidémiologistes.

Très critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire, dans un pays qui vient de franchir le seuil des 600 000 décès, Jair Bolsonaro est viscéralement opposé au passeport sanitaire exigé par plusieurs grandes villes brésiliennes pour accéder à certains lieux publics.

« Pour moi, la liberté passe au-dessus de tout. Si un citoyen ne veut pas se faire vacciner, c’est son droit, point final », a résumé le président.

Plus de 71 % des 213 millions de Brésiliens ont reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID-19 et 45 % ont été entièrement vaccinés.

Le fait que Jair Bolsonaro refuse de se faire vacciner a suscité de nombreuses critiques à l’étranger, notamment lors de son voyage à New York le mois dernier, à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies.

Il a notamment été photographié mangeant une pizza debout dans une rue new-yorkaise, une facétie attribuée par la presse brésilienne au fait qu’aucun restaurant n’aurait pu le recevoir faute de passeport sanitaire.