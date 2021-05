Amérique latine

Colombie

« Le peuple est au bord de l’asphyxie »

Tous les jours depuis plus de deux semaines, des centaines de milliers de Colombiens descendent dans les rues du pays pour s’opposer aux politiques du président conservateur Iván Duque. La riposte du gouvernement est sanglante. On compte plus de 40 morts, 1500 blessés et une centaine de disparus.