COVID-19

Accélération des campagnes de vaccination, le Brésil s’y met

(Paris) Le Brésil a démarré lundi sa campagne de vaccination contre la COVID-19, et la France et le Royaume-Uni ont élargi la leur, dans une course à l’immunisation qui a vu plus de 40 millions de doses de vaccins déjà administrées dans le monde.