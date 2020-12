Ouragans Eta et Iota

Plus de 200 morts et des millions de dollars de dégâts

(Tegucigalpa) Les ouragans Eta et Iota ont fait plus de 200 morts et un nombre indéterminé de disparus, ainsi que des millions de dollars de dégâts en dévastant l’Amérique centrale ce mois-ci, selon les bilans établis une semaine après.