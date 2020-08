PHOTO MIRAFLORES PALACE, VIA AP

(Caracas) Deux ex-soldats américains arrêtés au Venezuela pour avoir tenté une « invasion armée» du pays sud-américain par la mer en mai ont été condamnés à 20 ans de prison par un tribunal vénézuélien, a annoncé le procureur général.

Agence France-Presse

Luke Alexander Denman, 34 ans, et Airan Berry, 41 ans, « ont avoué » s’être rendus coupables de « conspiration, d’association [de malfaiteurs, NDLR], de trafic d’armes et de terrorisme », a indiqué Tarek William Saab sur Twitter dans la nuit de vendredi à samedi. « Ils ont été condamnés à 20 ans de prison », a-t-il précisé.

En mai dernier, cette affaire avait de nouveau crispé les relations déjà très tendues entre Washington et le gouvernement du président socialiste Nicolas Maduro.

M. Maduro avait accusé son homologue américain Donald Trump d’avoir « dirigé directement » cette « incursion armée » tuée dans l’œuf le 3 mai dernier à laquelle avaient participé Denman et Berry, deux anciens soldats des forces spéciales américaines.

Selon le gouvernement vénézuélien, ce jour-là, l’armée et la police vénézuéliennes étaient parvenues à stopper la « tentative d’invasion par la mer » fomentée par des « mercenaires venant de Colombie » sur le rivage de Macuto, à moins d’une heure de route de Caracas, sur la côte caraïbe.

Denman et Berry avaient été arrêtés le lendemain dans le village côtier de Chuao, à 80 km à l’ouest de Caracas.

Huit « terroristes » avaient été tués dans l’opération et plusieurs dizaines d’autres personnes arrêtées.

Selon Caracas, les « terroristes » comptaient renverser Nicolas Maduro pour « installer » à sa place Juan Guaidó, le chef de file de l’opposition vénézuélienne que près de soixante pays reconnaissent comme président par intérim.

« C’est un “remake” de la baie des Cochons », l’opération ratée montée par des exilés cubains et la CIA en 1961 pour renverser Fidel Castro, avait alors tonné Nicolas Maduro.

M. Maduro accuse Juan Guaidó d’avoir monté toute l’opération avec un ancien soldat américain, Jordan Goudreau, et un Vénézuélien de Miami, Juan José Rendon, pour fomenter ce « coup d’État » à son encontre.

Washington et Bogota ont nié toute participation dans cette entreprise et le secrétaire d’État Mike Pompeo a affirmé que les États-Unis feraient tout pour rapatrier Luke Denman et Airan Berry.

L’administration Trump tente à tout prix d’évincer le « dictateur » Nicolas Maduro auquel elle nie toute légitimité.

Washington serre de plus en plus fort la vis des sanctions et la justice américaine a inculpé l’héritier politique de Hugo Chavez (1999-2013) pour « narcoterrorisme » en mars.

Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013, jouit du soutien de Cuba, de la Chine et de la Russie.