Venezuela: réponse prudente du pape à une demande de médiation

Le pape a adressé une réponse très prudente au chef de l'État vénézuélien contesté Nicolas Maduro, qui lui avait écrit début février pour demander son aide et sa médiation, rapporte mercredi le quotidien italien Corriere della sera.

Le courrier daté du 7 février et adressé à « monsieur » Maduro - sans le titre de président, rappelle les précédentes tentatives de médiation, y compris de la part de l'Église.

« Malheureusement, elles se sont toutes interrompues parce que ce qui était décidé dans les réunions n'était pas suivi de gestes concrets pour réaliser les accords », regrette le pape.

Interrogé par l'AFP sur la lettre du pape, le Vatican s'est refusé à tout commentaire.

Le 4 février, M. Maduro avait annoncé avoir écrit au pape : « Je lui dis que je suis au service de la cause du Christ [...] et dans cet esprit je lui demande son aide, dans un processus de facilitation et de renforcement du dialogue ».

En 2016, le pape François, dont la médiation avait été efficace en Colombie ou à Cuba, avait tenté en vain d'établir une feuille de route entre le gouvernement et l'opposition au Venezuela, sous les auspices de l'ancien premier ministre espagnol Jose Luis Rodriguez Zapatero.