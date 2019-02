Venezuela: un général appuie Guaidó, manif à Caracas

Un général de division de l'armée de l'Air vénézuélienne a annoncé samedi qu'il ne reconnaissait plus « l'autorité dictatoriale » de Nicolas Maduro et faisait allégeance au président autoproclamé Juan Guaidó, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, la foule a pris d'assaut les rues de la capitale, Caracas.

Sur son compte Twitter, l'armée de l'Air a immédiatement posté une photo de ce général, Francisco Yanez, barrée en rouge du mot « Traître ».

« Je vous informe que je ne reconnais pas l'autorité dictatoriale de Nicolas Maduro et que je reconnais le député Juan Guaidó comme président du Venezuela », affirme l'officier, qui apparaît en uniforme sur la vidéo et s'exprime depuis un lieu non divulgué.