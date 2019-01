Venezuela: les É-U pourraient répondre à des menaces contre l'opposition

Agrandir

Le bras de fer se poursuit à Caracas entre Juan Guaido (photo), 35 ans, président du Parlement qui s'est proclamé « président » par intérim, et Nicolas Maduro, investi le 10 janvier pour un second mandat considéré comme illégitime par les États-Unis, l'Union européenne et la plupart des pays d'Amérique latine.

Photo LUIS ROBAYO, AFP