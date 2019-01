Hausse de 15% du nombre de meurtres au Mexique

Les données gouvernementales démontrent que les procureurs ont ouvert 28 816 enquêtes l'an dernier, comparativement à 25 036 l'année précédente.

Chaque enquête concerne possiblement plus d'une victime, et le nombre réel de meurtres serait donc encore plus élevé.

Le nombre d'homicides a plus que doublé dans l'État de Quintana Roo, où se trouve Cancún, passant de 359 à 763.

Même scénario dans l'État du Guanajuato, au nord-ouest de Mexico. Il s'agissait auparavant d'un État agricole et industriel paisible, mais on y a ouvert 2609 enquêtes pour meurtre en 2018, contre 1084 un an plus tôt. Les responsables attribuent cette hausse aux conflits entre les criminels qui volent du carburant.

Des États mexicains anciennement violents ont réussi à renverser la vapeur.

En Basse-Californie du Sud, où se trouvent les stations balnéaires Los Cabos, on a recensé seulement 244 meurtres en 2018, contre 610 l'année précédente.

Le nombre d'homicides a chuté de 20 % dans l'État de Veracruz, le long de la côte du golfe.