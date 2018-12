La Presse en Colombie: l'exode médical

(CÚCUTA) - De la pénurie des médicaments à l'exode du personnel soignant, le système de santé vénézuélien s'est désintégré avec la crise. Et ce sont les hôpitaux colombiens qui accusent le coup.

Pas question pour Isabel Guerra d'accoucher à San Cristóbal, la ville où elle habite au Venezuela, à une heure de route de la frontière colombienne.

« Au Venezuela, les bébés meurent dans les hôpitaux », laisse tomber la jeune femme enceinte de huit mois, rencontrée dans une clinique médicale du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés dans la ville colombienne frontalière de Cúcuta.

C'est l'histoire d'une de ses amies qui a décidé Isabel Guerra à venir chercher des soins médicaux en Colombie.

« Son bébé est mort à l'hôpital quatre jours après sa naissance, il est tombé malade et on n'a pas pu le soigner », confie-t-elle.

Cette mort a traumatisé la jeune mère de famille de 23 ans. Et elle n'est pas la seule. Chaque jour, des dizaines de Vénézuéliennes viennent accoucher dans des hôpitaux colombiens.

Une statistique permet de réaliser l'ampleur du phénomène : 70 % des femmes qui accouchent à Cúcuta viennent du Venezuela. À Maicao, l'autre ville frontalière colombienne, elles sont 85 % !

La docteure Hasbleidy Leimus traite le cas d'Isabel Guerra comme une grossesse à haut risque. Ne serait-ce que parce qu'elle a eu peu de suivi médical au Venezuela. Des patientes comme celle-ci, elle en voit de six à huit chaque jour.

« Elles ont souvent un poids sous la normale, elles ont manqué de nourriture, elles n'ont pris aucun supplément de vitamines et n'ont pas eu d'échographie. »

- La Dre Hasbleidy Leimus

Tous ces facteurs augmentent le risque de mourir à la naissance.

Les statistiques confirment les craintes d'Isabel Guerra. Déjà en 2016, la mortalité infantile avait explosé au Venezuela. À 18,6 décès sur 1000 naissances, elle dépassait celle d'un pays en guerre comme la Syrie ! Les principales causes de cette explosion de morts infantiles, soit la malnutrition et les graves pénuries de médicaments, n'ont cessé de s'accentuer depuis deux ans.

Alors, de plus en plus de femmes enceintes viennent accoucher en Colombie. Et elles y reviennent pour faire examiner leur nouveau-né par un médecin - luxe devenu inaccessible au pays de Nicolás Maduro.

APRÈS LA NAISSANCE

Le bébé de José Peralta, prof d'histoire vénézuélien converti en vendeur ambulant, et de sa femme Irina, photographe, a quatre mois et demi. Il n'a reçu aucun vaccin et n'a été vu par un médecin qu'une seule fois depuis sa naissance.

« En principe, on est censé avoir droit à une visite médicale chaque mois avec un nouveau-né. Mais quand nous sommes retournés à la clinique pour un deuxième contrôle, on nous a dit qu'il n'y restait plus un seul médecin. »

Comme José et Irina, des dizaines de jeunes parents se précipitent vers la clinique de la Croix-Rouge près du poste frontalier de Cúcuta, en Colombie.

Parmi eux, Naeli Vivas, jeune maman de 19 ans qui n'a pas été vue une seule fois par un médecin durant sa grossesse. Trois mois après sa naissance, son bébé n'avait pas eu droit à un seul examen médical lui non plus. Il a finalement eu ses premiers vaccins et sa première visite médicale à Cúcuta.

Ça ne s'arrange pas pour les enfants plus âgés. Karen Naranjo est venue à Cúcuta avec son fils de 7 ans terrassé par un gros rhume. « Il y a encore quelques médecins au Venezuela, mais ils demandent le gros prix. » Avec la dévaluation de la devise vénézuélienne, personne n'a les moyens de les payer...

C'est un peu comme pour les médicaments, ajoute sa voisine de la salle d'attente, Luisa Salazar.

« Il n'y a presque plus de médicaments au Venezuela, et quand il y en a, ils coûtent tellement cher qu'on doit choisir entre se soigner ou manger... »

- Luisa Salazar

LA COLOMBIE SOUS PRESSION

Dans la salle d'attente des urgences de l'hôpital Notre-Dame-des-Remèdes, à Riohacha, ville du nord-est de la Colombie, sur la côte de la mer des Caraïbes, des bébés toussent, d'autres pleurent, des mères tournent en rond en attendant de voir le médecin.

Scène banale d'urgences pédiatriques ? Pas tout à fait, car il s'agit presque exclusivement de patients étrangers, des Vénézuéliens jouissant d'un droit de séjour temporaire et donc couverts par le système médical colombien.

L'hôpital craque sous la pression de ces nouveaux patients. « Nous avons dû embaucher du personnel pour soigner ces nouveaux patients et le gouvernement ne nous a rien donné, pas de budget, pas de fonds spécial », déplore la directrice administrative de l'hôpital, Flor García Peñaranda.

Résultat : cet hôpital public a déjà accumulé une dette de 2 millions de dollars, attribuable strictement à l'afflux de patients vénézuéliens.

La Dre García Peñaranda ne mâche pas ses mots : « Le système de santé colombien est en train de s'effondrer. »

« La situation est critique », confirme Juan Carlos Torres, responsable de la gestion de risque au bureau de la Croix-Rouge à Cúcuta.

« Le plus grand problème des Vénézuéliens, c'est la santé ; 80 % d'entre eux n'ont plus accès aux soins médicaux », résume-t-il.

« Les Vénézuéliens viennent se faire soigner en Colombie pour des problèmes de peau, des problèmes gastriques, pour l'hépatite, les caries dentaires, mais aussi pour la fièvre jaune et la tuberculose. Ils n'ont plus accès aux produits hygiéniques de base comme le savon, le shampoing, sans oublier les préservatifs. »

Quand ils viennent chercher des soins en Colombie, ils surchargent un système dont l'élastique est déjà tiré à l'extrême, s'inquiète Juan Carlos Torres. « Les hôpitaux colombiens manquent d'espace, d'argent, leur nombre de patients a doublé, et tout le système médical s'effondre ! »

Ce reportage a été réalisé grâce à une bourse du Fonds québécois en journalisme international.