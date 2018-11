Le San Juan localisé: les familles encaissent un nouveau choc

IVAN PISARENKO

Agence France-Presse

Mar del Plata

« Le premier choc, cela a été quand on nous annoncé qu'il n'y avait plus d'espoir de survie, le second aujourd'hui quand on a appris la découverte du San Juan », confie Yolanda Mendiola, mère d'un des 44 membres d'équipage.